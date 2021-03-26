Британские регуляторы не увидели нарушения закона о лоббизме со стороны экс-премьера Дэвида Кэмерона

Британское управление ORCL, регулирующее деятельность лоббистов, завершило расследование в отношении бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона по подозрению в нарушении правил лоббистской деятельности. По мнению ORCL, в действиях господина Кэмерона нет нарушений закона.

О начале расследования в отношении экс-премьера стало известно вчера. Британский регулятор намерен был выяснить, не лоббировал ли господин Кэмерон интересы финтех-компании Greensill Capital. Согласно британским законам, каждый, кто занимается лоббированием, должен зарегистрироваться в реестре консультантов-лоббистов. У господина Кэмерона такой регистрации нет. Однако, как показало расследование ORCL, деятельность экс-премьера в отношении компании Greensill Capital «не попадает под критерии, требующие его регистрации в реестре консультантов-лоббистов».

Напомним, что господин Кэмерон обращался к должностным лицам Министерства финансов, сотрудникам администрации премьер-министра, а также Банка Англии, чтобы Greensill Capital смогла получить доступ к государственным схемам кредитования компаний во время пандемии, в том числе это происходило за несколько месяцев до скандального банкротства Greensill.

Алена Миклашевская