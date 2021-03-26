Попытка снять с мели судно в Суэцком канале провалилась

Попытка снять с мели контейнеровоз Ever Given, блокирующий Суэцкий канал, окончилась неудачей. Об этом заявила управляющая судном компания Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM). В воскресенье, 28 марта, на место прибудут еще два буксира для оказания помощи.

«В настоящее время основное внимание уделяется дноуглубительным работам по удалению песка и грязи с левого борта носовой части судна»,— говорится в заявлении BSM (цитата по Reuters).

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Специализированный земснаряд, способный перемещать 2 тыс. куб. м грунта в час, был доставлен 25 марта. Сейчас предпринимаются меры по установке мощных насосов для снижения уровня воды в носовой полости контейнеровоза и носовом подруливающем отсеке.

Напомним, контейнеровоз развернулся поперек Суэцкого канала и сел на мель утром 23 марта. Его длина 400 м, ширина 59 м. BSM утверждает, что причиной происшествия стал сильный ветер. По разным прогнозам, на разблокировку канала может понадобиться от одной до трех недель.

Подробнее о происшествии читайте в публикации “Ъ” «Суета Суэц».