На Кубани режим повышенной готовности продлили до 12 апреля В крае сохраняются масочный режим и социальная дистанция

Власти Краснодарского края продлили режим повышенности, действующий на территории региона с весны 2020 года, до 12 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Согласно ему, жители и гости региона должны соблюдать масочный режим на территории объектов массового пребывания, в т.ч. на парковках и в лифтах, а также социальную дистанцию в 1,5 метра. Необходимость соблюдения этих требований возложена на организации и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, постановление губернатора продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в предыдущий раз режим повышенной готовности продляли 12 марта 2021 года. Он действует в регионе до 29 марта.

22 марта в Краснодарском крае возобновили работу заведения общепита, в том числе те, что находятся в торговых и бизнес-центрах. Условием для старта работы кафе и ресторанов является наличие у них отдельных залов для обслуживания. При этом ограничение работы фудкортов сохраняется.

Кроме того, было принято решение снять запрет на проведение деловых мероприятий с количеством присутствующих от 100 человек, а с 5 апреля – повысить максимальную заполняемость залов кинотеатров до 50%. Помимо этого, медицинским учреждениям разрешили проводить диспансеризации и профилактические осмотры.

Алексей Белянин