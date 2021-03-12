Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлили до 29 марта

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, до 29 марта продляющее действие режима повышенной готовности в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции.

В силе остаются масочный режим и рекомендация соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м. Все коммерческие организации и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить соблюдение масочного режима работниками и посетителями. По-прежнему нельзя проводить массовые развлекательные мероприятия с очным присутствием людей (за исключением случаев, которые предусмотрены в постановлении). В очных деловых мероприятиях могут принимать участие не больше 100 человек.

Жителям региона, входящим в группы риска по возрасту (старше 65 лет) или имеющим болезни органов дыхания, диабет, сердечно-сосудистые и другие хронические заболевания, рекомендован режим самоизоляции.

Ольга Логинова