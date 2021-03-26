Под Великим Новгородом произошел разлив нефтепродуктов

В реке Волхов рядом с Великим Новгородом обнаружен разлив нефтепродуктов, и специалисты устанавливают его причины, сообщил в Telegram-канале официальный представитель губернатора Новгородской области Николай Шестаков. Власти региона обещают принять все необходимые меры по недопущению распространения загрязнения и нанесения вреда экологии.

«По факту обнаружения разлива нефтепродуктов в реке Волхов в районе Великого Новгорода на место происшествия выехала оперативная группа МЧС, представитель природоохранной прокуратуры области и главный специалист-эксперт министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области. Ведется поиск источника загрязнения»,— следует из сообщения.

Информация о разливе нефтепродуктов появилась сегодня, 26 марта, в сообществе «ЧП 53 Великий Новгород. Новости». В паблике уточняется, что на место происшествия выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Новгородской области.

Ольга Кантемирова, Санкт-Петербург