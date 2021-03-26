Производитель заявил о единичных случаях коронавируса до выработки иммунитета у привитых «Спутником V»

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург заявил, что привившиеся первым компонентом препарата против коронавируса «Спутник V» редко заболевают коронавирусом. Случаи заболевания у привившихся двумя компонентами до окончания периода выработки иммунитета, по его словам, единичны.

«В ходе поствакцинального наблюдения мы отмечаем редкие случаи заболевания коронавирусной инфекцией у граждан, прошедших вакцинацию только первым компонентом вакцины, и единичные случаи у прошедших вакцинацию двумя компонентами, у которых после второй инъекции не завершен 21-дневный период выработки иммунитета»,— сказал господин Гинцбург журналистам (цитата по ТАСС).

На этой неделе он заявил, что Центр имени Гамалеи разрабатывает модификации «Спутника V» под разные категории граждан. Кроме того, по его словам, уже разработана и запатентована интраназальная форма «Спутника V». Директор центра имени Гамалеи также сообщил, что около 20% переболевших COVID-19 не вырабатывают защитные антитела.

В России на данный момент зарегистрированы три вакцины: «Спутник V» от Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» разработки Центра имени Чумакова. В апреле-мае в оборот может поступить вакцина «Спутник Лайт» — первый компонент стандартного двухкомпонентного «Спутника V». Центр «Вектор» также анонсировал разработку новых вакцин.

О промежуточных итогах исследований вакцины «Вектора» — в материале “Ъ” «"ЭпиВакКорону" испытали на добровольцах и приматах».