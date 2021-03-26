МИД РФ призвал ЕС сменить обвинительный тон в адрес России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Евросоюз сменить «недопустимый» обвинительный тон по отношению к России. Она также назвала глупостью слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Россия — опасный сосед.

«Мы неоднократно это комментировали (недопустимую тональность.— “Ъ”) на уровне руководства нашей страны. Мы предлагали Евросоюзу сменить обвинительный тон, быть реалистичными, видеть собственные проблемы, не пытаться собственные проблемы минимизировать за счет некоей мифологизации агрессивной роли России,— сказала госпожа Захарова (цитата по ТАСС).— Конфронтационная риторика должна уйти и остаться в прошлом».

Официальный представитель МИД также прокомментировала высказывание господина Борреля: «Это большая глупость. Заявлять о том, что Россия — опасный сосед,— это глупость».

На этой неделе господин Боррель заявил, что Россия взяла курс на конфронтацию с ЕС, отдаляется от европейских ценностей и превращается в авторитарное государство. По его словам, ЕС должен реагировать на «дело Навального» и кибератаки. Напомним, 2 марта Евросоюз ввел санкции в отношении четырех высокопоставленных российских силовиков в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального. На этой неделе ЕС снова ввел санкции — против вице-премьера Чечни и экс-главы СОБРа «Терек» Абузайда Висмурадова и бывшего главы полиции Аргуна Аюба Катаева. Теперь, как ожидается, Москва примет зеркальные меры.

Подробнее — в материале «Санкции против России ставят под вопрос какое-либо взаимодействие».