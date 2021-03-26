Песков отверг утверждение Макрона об использовании вакцин как инструмента влияния

Россия не использует вакцины от коронавируса в качестве инструмента политического влияния, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона, который обвинил Россию и Китай в ведении «мировой войны нового типа» посредством поставок вакцин.

«Мы абсолютно не согласны с тем, что и Россия, и Китай ведут какую-то войну, и мы не согласны, что или Россия, или Китай используют пандемию коронавируса или вакцинную тематику в качестве какого-то инструмента влияния»,— сказал господин Песков во время пресс-колла. По его словам, у России «нет и никогда не будет» устремлений по «политизации вакцинной тематики или… использованию вакцины в качестве инструмента влияния».

Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Франции «очень эффективно общаются друг с другом», и Россия ценит доверительный диалог между ними. «Существует целый набор тем, по которым они категорически не согласны друг с другом, что не мешает им продолжать общаться»,— сказал он и отметил, что слова господина Макрона «относятся к сфере абсолютных разногласий».

Ранее господин Макрон заявил, что в связи с вакцинной политикой России и КНР считает нужным обеспечить суверенитет Франции в этом вопросе. «Сейчас мы работаем над тем, чтобы быть готовыми производить вакцины второго поколения»,— сказал он ранее. Позднее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сказал, что считает российскую вакцину «Спутник V» в первую очередь инструментом пропаганды, а не медицинской помощи из солидарности.

Об эффективности разных вакцин от COVID-19 — в материале “Ъ FM” «Штаммы COVID-19 повышают ставки».