ФАС предложила сдерживать цены на подсолнечное масло еще полгода

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект постановления правительства о продлении соглашений по сдерживанию цен на подсолнечное масло и сахар в России. Цены на сахар предлагается сдерживать до 1 июня, а подсолнечного масла — до 1 октября 2021 года.

В действующих соглашениях отпускная цена на белый сахар — 36 руб. за 1 кг, розничная — 46 руб. за 1 кг, подсолнечного масла — 95 и 110 руб. за 1 л соответственно.

Правительство 22 марта поручило ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу проконсультироваться с бизнесом насчет продления соглашений о сдерживании цен. Напомним, власти ограничили стоимость этих товаров в декабре.

Помимо прямого ограничения цен на внутреннем рынке Минэкономразвития планирует сдерживать цены на подсолнечное масло с помощью ограничения экспорта. Для этого ведомство намерено с июля ввести запретительные пошлины на поставки за рубеж семян подсолнечника, сообщил глава ведомства Максим Решетников. А для продажи масла на экспорт министерство предусмотрит демпфирующий механизм.

О том, как участники рынка оценивают эту инициативу чиновников,— в материале “Ъ” «Госрегулированию цен прописали новые механизмы».