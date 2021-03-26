Путин поручил проработать меры поддержки сирот и родителей-одиночек

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 15 мая рассмотреть вопрос поддержки родителей, которые воспитывают детей в одиночку. Правительство совместно с Госдумой и региональными органами исполнительной власти также должно будет изучить вопрос о выделении большего числа квартир для сирот. В случае необходимости стороны должны будут представить предложения об изменении законодательства.

Президент поручил рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке родителей «в случае, если они осуществляют родительские права без участия второго родителя… либо один из родителей отсутствует», указано в списке поручений от 25 марта, опубликованном на сайте Кремля. Ответственными за исполнение поручений указаны председатель Госдумы Вячеслав Володин, премьер-министр Михаил Мишустин и руководители региональных органов исполнительной власти.

Правительству также поручено к 1 мая совместно с Госдумой определить эффективность мер по защите «прав и законных интересов детей при отчуждении долей в праве общей собственности на жилые помещения, в которых они проживают».

Поручения были даны по итогам встречи с руководителями фракций в Госдуме. В рамках встречи Владимир Путин также рекомендовал принять законопроект о защите минимального дохода от взысканий по долгам.