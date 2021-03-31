Динамика цен на новостройки в крупных городах России*

|
|
|фев.21
|янв.21
|фев.20
|Динамика цен (%)
|
|2021
|2021
|2020
|за месяц
|за год
|Москва
|232,9
|231,4
|200
|0,6
|16,5
|Санкт-Петербург
|159
|160,2
|126,4
|-0,8
|25,7
|Казань
|103,1
|102,7
|91,1
|0,4
|13,2
|Екатеринбург
|95,9
|94,9
|80,8
|1
|18,7
|Нижний Новгород
|95,1
|97,8
|71,5
|-2,8
|32,9
|Уфа
|86,1
|85,4
|79,6
|0,9
|8,3
|Новосибирск
|85
|84,1
|70,7
|1,1
|20,3
|Пермь
|74,4
|74,7
|62,5
|-0,4
|19,1
|Краснодар
|72,1
|71,7
|59,7
|0,6
|20,9
|Красноярск
|72,1
|69,4
|62,3
|3,8
|15,6
|Ростов-на-Дону
|70,5
|70,9
|59,6
|-0,6
|18,2
|Волгоград
|66,7
|65,7
|60,5
|1,6
|10,3
|Воронеж
|64,7
|63,5
|62,1
|1,9
|4,2
|Самара
|58
|56,5
|57,1
|2,5
|1,4
|Челябинск
|55,9
|55,2
|57,4
|1,2
|-2,6
|Омск
|43,1
|43,7
|38,3
|-1,4
|12,6