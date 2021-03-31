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Динамика цен на новостройки в крупных городах России*

"Деньги". Приложение от , стр. 58
фев.21 янв.21 фев.20 Динамика цен (%)
2021 2021 2020 за месяц за год
Москва 232,9 231,4 200 0,6 16,5
Санкт-Петербург 159 160,2 126,4 -0,8 25,7
Казань 103,1 102,7 91,1 0,4 13,2
Екатеринбург 95,9 94,9 80,8 1 18,7
Нижний Новгород 95,1 97,8 71,5 -2,8 32,9
Уфа 86,1 85,4 79,6 0,9 8,3
Новосибирск 85 84,1 70,7 1,1 20,3
Пермь 74,4 74,7 62,5 -0,4 19,1
Краснодар 72,1 71,7 59,7 0,6 20,9
Красноярск 72,1 69,4 62,3 3,8 15,6
Ростов-на-Дону 70,5 70,9 59,6 -0,6 18,2
Волгоград 66,7 65,7 60,5 1,6 10,3
Воронеж 64,7 63,5 62,1 1,9 4,2
Самара 58 56,5 57,1 2,5 1,4
Челябинск 55,9 55,2 57,4 1,2 -2,6
Омск 43,1 43,7 38,3 -1,4 12,6

*Тыс. руб. за 1 кв. м.

Источник: Аналитический центр ЦИАН.

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