Суд оштрафовал Ройзмана на 20 тыс. рублей за участие в акции в поддержку Навального Он намерен обжаловать это решение

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал бывшего главу города Евгения Ройзмана виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ за участие в шествии в поддержку Алексея Навального, которое прошло 23 января. Как передает корреспондент “Ъ-Урал”, господину Ройзману назначен штраф 20 тыс. руб. Сторона защиты намерена обжаловать решение суда и «дойти вплоть до ЕСПЧ».

Напомним, в отношении Евгения Ройзмана полиция составила два протокола об административных правонарушениях за участие в несанкционированных шествиях в поддержку Алексея Навального. Акции прошли 23 и 31 января. Как написал Евгений Ройзман в своем Twitter, по прилете в аэропорт Кольцово сотрудники правоохранительных органов попытались вручить ему протоколы, но он отказался их подписывать.

Отметим, что рассмотрение дела по второму протоколу началось сразу же после вынесения решения по первому.

Ранее “Ъ-Урал” писал, 13 марта полиция Москвы составила на господина Ройзмана протокол по ст. 20.33 КоАП РФ (Сотрудничество с нежелательной организацией) за участие во Всероссийском форуме муниципальных депутатов «Муниципальная Россия», который организовала общественная организация «Открытая Россия» (входит в реестр иноагентов.— “Ъ”). Суд по данному правонарушению состоится 8 апреля.