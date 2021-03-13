На Евгения Ройзмана составили протокол об участии в деятельности нежелательной организации

Полиция Москвы составила протоколы по ст. 20.33 КоАП РФ (Сотрудничество с нежелательной организацией) на бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и депутата думы Екатеринбурга Константина Киселева.

«Все состряпано на коленке. Суд по делу состоится 17 марта в Москве. Я написал заявление о том, что не смогу присутствовать, а вместо меня будет мой адвокат»,— рассказал господин Киселев.

Напомним, сегодня сотрудники полиции пришли на Всероссийский форум муниципальных депутатов «Муниципальная Россия», который организовала общественная организация «Открытая Россия» (входит в реестр иноагентов.— “Ъ”). По словам правоохранительных органов, проведение мероприятия незаконно «из-за деятельности нежелательной организации».

По данным корреспондента “Ъ”, в гостиницу «Измайлово», где проходил форум, пришли более 40 сотрудников полиции. У входа в гостиницу было припарковано около 20 автозаков. Всего в зале, по разным оценкам, было от 150 до 200 участников и представителей СМИ.

Среди задержанных сотрудниками полиции, помимо господ Ройзмана и Киселева, были исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, глава округа Красносельский Илья Яшин, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший, муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина, а также журналисты издания Sota, Znak.com и Avtozak Live.