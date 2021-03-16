Полиция составила протоколы на Евгения Ройзмана за участие в шествиях 23 и 31 января

Полиция составила два протокола об административных правонарушениях на бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана за участие в несанкционированных шествиях в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января. Об этом господин Ройзман сообщил в своем Twitter. Политик отметил, что по прилету в аэропорт Кольцово сотрудники правоохранительных органов попытались вручить ему протоколы, но он отказался их подписывать.

Несанкционированные акции в поддержку политика Алексея Навального прошли в Екатеринбурге 23 и 31 января. На них сотрудники правоохранительных органов задержали суммарно около 100 человек. Всех сотрудников местного штаба Навального арестовали за организацию шествий.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, 13 марта полиция Москвы составила на господина Ройзмана протокол по ст. 20.33 КоАП РФ (Сотрудничество с нежелательной организацией) за участие во Всероссийском форуме муниципальных депутатов «Муниципальная Россия», который организовала общественная организация «Открытая Россия» (входит в реестр иноагентов.— “Ъ”).

Илья Смирнов