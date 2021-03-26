В Самаре увеличено число экипажей ГИБДД на дорогах

Патрулирование ГИБДД на дорогах Самарской области усилено с четверга. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора региона в «Твиттере».

«Будет задействовано максимальное число сотрудников службы. Такое указание дал руководитель областного главка Александр Винников в соответствии с распоряжением губернатора»,– говорится в сообщении.

В среду около 22:10 (MSK+1) в Самарском районе Самары произошла смертельная авария. Водитель легкового авто, когда ехал по ул. Фрунзе, не рассчитал скорость, не справился с управлением и врезался в припаркованную у края дороги машину скорой помощи «Луидор», а затем врезался в ограждение. Водитель и два пассажира легкового авто скончались на месте. Два пассажира этой же машины и водитель «Луидора» пострадали. Ситуацию расследует прокуратура.

В начале марта текущего года в Самарской области произошло другое резонансное ДТП. В нем погибли семь человек. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Георгий Портнов