Блинкен ожидает от Турции решений по проблеме С-400

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Euronews заявил, что ожидает от Турции «некоторых действий» для решения ситуации с российскими зенитными ракетными системами С-400. Он отметил, что США заинтересованы в продолжении тесной работы с Турцией, при которой не будут игнорироваться разногласия.

«Не секрет, что у нас есть реальные разногласия с Турцией по этому вопросу (покупки С-400.— “Ъ”), и я напрямую говорил об этом моему турецкому коллеге»,— сказал он (цитата по сайту Госдепа, который опубликовал интервью).

«Мы напрямую с ними взаимодействуем. У нас очень откровенные и открытые переговоры, и я надеюсь, что Турция предпримет некоторые действия для того, чтобы решить, например, проблему, которую создают для альянса C-400»,— сказал госсекретарь.

Энтони Блинкен отметил, что Турция является давним и очень ценным союзником США, который помогает в борьбе с терроризмом и решением вопросов с Сирией. «Так что я думаю, что у нас есть заинтересованность в продолжении тесной работы с Турцией, при которой в то же время не будут игнорироваться наши разногласия»,— добавил господин Блинкен.

Напомним, Энтони Блинкен в ходе встречи с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу призвал Турцию отказаться от российских зенитных ракетных систем С-400. В ответ турецкий министр сказал, что покупка С-400 — это «уже решеный вопрос».

Россия начала поставки С-400 в Турцию в 2019 году. США неоднократно требовали отказаться от сделки, но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что Анкара этого делать не будет. Госдеп утверждал, что ЗРК С-400 угрожают безопасности американских военных. В декабре 2020 года США ввели санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции и четырех высокопоставленных руководителей ведомства из-за покупки С-400. Анкара заявила, что давление на нее со стороны Вашингтона из-за сделки по С-400 может иметь обратные последствия.

Подробнее о позиции США — в материале “Ъ” «Турцию принуждают к союзничеству».