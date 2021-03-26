Равенство без братства

«Справедливая Россия» (СР) потребовала установить факт трехмесячного бездействия городской думы Димитровграда (Ульяновская область) для ее последующего роспуска. В 2018 году 26 из 30 мест в парламенте получила КПРФ, однако с тех пор число подконтрольных ей мандатов сократилось до 15. Теперь расколовшаяся пополам «красная» гордума не может утвердить повестку и провести полноценное заседание. Устоявшейся судебной практики по таким ситуациям нет, отмечает эксперт.

Как стало известно “Ъ”, руководитель местного отделения «Справедливой России» Евгений Кононов обратился в суд с требованием установить факт непроведения заседаний Димитровградской гордумы в течение трех месяцев подряд. По закону в таком случае губернатор Ульяновской области единоросс Сергей Морозов имеет право распустить парламент. Господин Кононов пояснил “Ъ”, что из-за разногласий двух противоборствующих групп депутатов заседания неоднократно срывались и в результате «жизнедеятельность города оказалась парализована». Справоросс готов отозвать иск, если депутаты докажут, что могут «работать, а не конфликтовать». В противном случае он планирует добиваться роспуска думы.

Руководитель отделения «Справедливой России» Димитровграда Евгений Кононов Фото: vk.com/kononov73

Напомним, по итогам выборов в 2018 году коммунисты получили в димитровградской гордуме 26 мандатов из 30, однако за последние два года потеряли уже 11: один депутат был лишен полномочий за мошенничество, 3 — за недостоверные сведения о доходах, а еще 7 сами вышли из фракции. На довыборах все вакантные мандаты достались единороссам. Теперь у КПРФ 15 депутатов, у «Единой России» — 7, у ЛДПР — один, а еще 7 — внефракционные. Как правило, оппоненты КПРФ голосуют солидарно.

Спикер гордумы Александр Ерышев (КПРФ) пояснил “Ъ”, что с декабря прошлого года дума действительно не смогла провести ни одного полноценного заседания из-за равенства противостоящих групп. Каждый раз оппоненты требовали включить в повестку избрание вице-спикера, но председатель отказывался, поскольку этот вопрос не рассматривался на комитетах: «В ответ они отказывались голосовать за повестку, и заседание срывалось». По словам господина Ерышева, за январь—февраль таким образом было сорвано уже четыре сессии.

Коммунисты пытались договориться с бывшими членами своей фракции, но безуспешно, «поскольку они зависимы от областной власти», добавил спикер.

Депутат от ЛДПР Сергей Юндин пояснил “Ъ”, что считает вопрос избрания вице-спикера первоочередным, поэтому голосует против повестки. При этом иск Евгения Кононова он считает бесперспективным: «Гордума все-таки собиралась». Внефракционный депутат Игорь Куденко отказался от комментариев.

Вице-губернатор Ульяновской области по внутренней политике Александр Костомаров заявил “Ъ”, что «есть нюансы, как определить, собиралась гордума или нет». «Но если суд подтвердит этот факт, то у губернатора нет других вариантов, кроме как подготовить и направить в заксобрание проект закона о роспуске гордумы»,— добавил чиновник.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по местному самоуправлению Андрей Максимов пояснил “Ъ”, что нет четких критериев, с какого момента — сбора депутатов или утверждения повестки — заседание гордумы считается состоявшимся: «С одной стороны, депутаты собирались, и это проявление деятельности. С другой, у них нет воли к принятию решений».

Эксперт отметил, что нет четкого толкования и действий губернатора: обязан он после этого распускать гордуму или это только его право.

Политолог Нина Дергунова считает, что нынешняя ситуация сложилась неслучайно: «Это результат проводимой политической линии на лишение гордумы коммунистического большинства, и делалось это с учетом того, что коммунисты не всегда смогут понять закулисную игру и адекватно отреагировать».

Сергей Титов, Ульяновск