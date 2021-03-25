ЕС активизирует сотрудничество с Турцией после деэскалации в Средиземноморье

Саммит Евросоюза поприветствовал прекращение Турцией буровой деятельности в Восточном Средиземноморье. Брюссель готов активизировать сотрудничество с Анкарой по некоторым направлениям, однако предупредил, что может ввести санкции при изменении ситуации. Также ЕС поприветствовал размещение Турцией 4 млн сирийских беженцев.

«Мы приветствуем недавнюю деэскалацию в Восточном Средиземноморье благодаря прекращению нелегальной буровой деятельности, возобновлению двусторонних переговоров с Грецией и предстоящим переговорам по кипрской проблеме под эгидой ООН. С целью укрепить эту позитивную динамику ЕС готов начать с Турцией поэтапный, пропорциональный и обратимый диалог по активизации сотрудничества по ряду направлений»,— говорится в заявлении по итогам встречи лидеров стран ЕС по отношениям с Турцией (цитата по ТАСС).

ЕС готов активизировать политический диалог по здравоохранению, климату, по борьбе с терроризмом, а также по региональному сотрудничеству. Кроме этого, Брюссель намерен начать консультации по оптимизации работы соглашения о таможенном союзе и об упрощении визового режима.

ЕС предупредил Турцию о возможности «применить все имеющиеся инструменты» для защиты своих интересов, если Анкара возобновит «дестабилизирующую деятельность».

О деэскалации по Кипру — в материале “Ъ” «Турция ищет друзей».