Нижегородские «Валдаи» начнут курсировать в мае по трем направлениям

Навигацию судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» в Нижегородской области откроют в мае, сообщили в пресс-службе правительства региона. Рейсы запланированы по маршрутам Нижний Новгород – Городец, Нижний Новгород – Макарьево и Речной вокзал – Микрорайон Юг (Автозавод).

В июне-июле могут открыться другие направления – в Павлово, Дзержинск и Васильсурск. Ранее также сообщалось о намерении запустить «Валдаи» по маршрутам Нижний Новгород – Чкаловск – Сокольское – Юрьевец в Ивановской области и Нижний Новгород – Юрино в Республике Марий Эл, но эти направления пока прорабатываются.

В прошлом сезоне «Валдаи» ходили из областного центра только в Городец и Макарьево, по маршрутам перевезли более 2,2 тыс. пассажиров.

Как в регионе развивают скоростное судоходство — в материале “Ъ-Приволжье” «Самара улетела из “Водолета”».

Анастасия Еремина