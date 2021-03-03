Самара улетела из «Водолета»

Самарская судоходная компания «Волготранс» вышла из участников ООО «Водолет» — предприятия, которое занималось развитием в Нижегородской области скоростного судоходства. Долю инвестора в проекте, с которым ранее предполагалось создать совместное предприятие, выкупила Нижегородская область в лице Корпорации развития. Сумма сделки не разглашается. Планируется, что в навигацию 2021 года скоростные «Валдаи» будут ходить по новым туристическим маршрутам в Юрьевец Ивановской области с заходом в Чкаловск и Сокольское. В компании надеются на приток туристов при праздновании 800-летия Нижнего Новгорода, власти в перспективе рассчитывают на коммерчески успешные туристические и регулярные маршруты по области и другим волжским регионам.



В компании по развитию скоростного судоходства «Водолет», работающей на речных туристических маршрутах Нижегородской области, сменился учредитель. С августа 2019 года учредителем ООО «Водолет» выступала судоходная компания «Волготранс», принадлежащая самарскому бизнесмену, президенту Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий Сергею Фофанову. С этим инвестором нижегородские власти ранее планировали создать совместное предприятие по развитию малого судоходства, однако в итоге «Волготранс» решил вообще выйти из проекта в Нижегородской области. По данным ЕГРЮЛ, 99% долей в уставном капитале «Водолета» в феврале стало принадлежать Корпорации развития Нижегородской области (компания регионального правительства), еще 1% в собственности госпредприятия «Нижтехинвентаризация».

В самарском «Волготрансе» не стали комментировать причины выхода из учредителей ООО «Водолет». В Корпорации подтвердили, что выкупили долю самарской компании, не став раскрывать сумму сделки. Источник на рынке сообщил, что решение властей и инвестора было обоюдным: «Волготранс» специализируется на грузовых речных перевозках, и его просили в первую очередь помочь запустить скоростные пассажирские перевозки, так как в Нижегородской области компаний, способных решить такую задачу, не нашли. Теперь «Водолету» планируют выделить субсидии на перевозки из областного бюджета, и выглядело бы странно, если бы их получатель находился в Самаре, отметил собеседник. Собеседник в правительстве области подтвердил, что с самарцами расстались полюбовно. «Им было интересно на входе, но все-таки это наш пилотный проект и пока больше репутационная история для области, нежели коммерческая», — сообщил чиновник, добавив, что запустить проект помогли компенсации лизинговых платежей на 70 млн руб., полученные в прошлом году из федерального бюджета для приобретения судов на подводных крыльях «Валдай».

Сейчас у компании «Водолет» пять «Валдаев», одно судно в собственности Нижегородской области, еще четыре в льготном лизинге. По словам и.о. гендиректора общества Никиты Итальянцева, в навигацию 2021 года скоростные суда начнут работать по туристическим маршрутам предыдущих двух лет до Макарьева и Городца и по новому мультимодальному маршруту из аэропорта Стригино (от аэропорта до пристани в микрорайоне Юг пассажиров будет возить автобус) до 8-го причала Нижневолжской набережной. Также по предложению губернатора Глеба Никитина летом планируется открыть речные пассажирские перевозки до Юрьевца в Ивановской области с заходом в Сокольское и Чкаловск. «Сейчас мы ведем переговоры с муниципалитетами по этому поводу, как они готовы принимать туристов с реки, изучаем состояние причальных стенок. Кроме того, нам надо решить ряд вопросов с дооборудованием "Валдаев" спасательными средствами по требованиям Российского речного регистра, чтобы иметь право выходить в Горьковское водохранилище», — пояснил Никита Итальянцев.

Как и во многих других малых волжских городах, в Юрьевце не осталось речного порта. Регулярные скоростные перевозки на «Метеорах», «Ракетах» и «Восходах» закончились в середине 1990-х годов вместе с прекращением деятельности Волжского объединенного речного пароходства (ВОРП). Территория юрьевецкого речного порта вместе с причалом давно была приватизирована в собственность частного яхтклуба. С его владельцем, организовавшим небольшой музей волжского судоходства, руководство «Водолета» уже связывалось. По словам Никиты Итальянцева, в Юрьевце также заинтересованы в развитии своего туристического потенциала и готовы предоставлять причальную стенку.

«Эту навигацию мы начнем с туристических маршрутов, чтобы люди вообще вспомнили о "Валдаях", о радости путешествия по реке, которой долгое время у нас не было, пока синий забор десять лет стоял на Нижневолжской набережной. Но постепенно, с развитием и ростом спроса, когда возникнет стабильный пассажирский поток, возможна и организация регулярных речных маршрутов по расписанию. Поэтому мы намерены проводить маркетинговые исследования, узнавать у людей, когда и куда им удобно и хотелось бы добираться по реке», — добавил руководитель «Водолета». В компании рассчитывают, что в юбилейный для Нижнего Новгорода год увеличится поток туристов, желающих воспользоваться скоростным речным флотом, и не исключают кооперации с другими регионами в развитии туристических поездок по реке. Например, Чувашия уже приобрела три «Валдая». Собеседник в правительстве добавил, что изучаются и другие речные маршруты в рамках области — до Васильсурска, Дзержинска и Павлово. В перспективе «Водолет» рассматривают как регионального речного оператора, который сможет вырасти и наладить коммерчески успешные рейсы в Казань, Чебоксары и другие волжские города.

Роман Кряжев