«Валдаи» могут запустить из Нижнего Новгорода в Васильсурск

Минтранс Нижегородской области рассматривает возможность открыть новый рейс судна на подводных крыльях «Валдай 45Р» из Нижнего Новгорода до Васильсурска (Воротынский район). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сейчас между Нижним Новгородом и Васильсурском нет прямого автобусного и железнодорожного сообщения. В правительстве рассчитывают, что с запуском «Валдая» это направление станет перспективным для организации туров выходного дня.

В прошлом сезоне «Валдаи» ходили из областного центра в Городец и Макарьево. В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию еще пять судов и добавить рейсы до Чкаловска (через Городец), Стригино и к Шуховской башне в Дзержинске.

Анастасия Еремина