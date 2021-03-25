Росприроднадзор возобновляет проверки стивидорных компаний

Росприроднадзор проведет проверки соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды в отношении 16 стивидорных компаний из различных регионов страны.

На сайте ведомства говорится, что проверки пройдут в АО «Архангельский речной порт», ООО «Порт Мечел-Темрюк», ООО «Николаевский морской торговый порт», АО «Дальмормонтаж», ООО «ОТЭКО-Портсервис», ПАО «Владивостокский морской торговый порт», АО «Таганрогский морской торговый порт», АО «Торговый порт Посьет», АО «Ростовский порт», ПАО «Новороссийский морской торговый порт», АО «Порт Восточные ворота—Приморский завод», АО «Терминал Астафьева», ООО «Ростовский морской мультимодальный порт», ООО «Ростовский универсальный порт», ООО «Порт Ливадия», АО «Туапсинский морской торговый порт».

«Проверки проводятся в рамках исполнения поручения заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко о проведении внеплановых выездных проверок соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды в отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность по перегрузке и перевалке угля в морских портах РФ»,— поясняется в сообщении Росприроднадзора.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о возобновлении внеплановых проверок морских портов в России, которые были начаты в 2019 году и прерваны пандемией. «Мы уже начинали эту работу в 2019 году, выявили почти 500 нарушений. Из-за ковида пришлось остановиться. Но теперь контроль возвращается и будет еще жестче»,— пообещала госпожа Радионова.

Алексей Чернышев, Владивосток