Парламент Нагорного Карабаха признал русский язык вторым официальным

Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) проголосовал за придание русскому языку статуса второго официального. В поддержку этого закона выступили 27 депутатов, против — двое, сообщает «Интерфакс».

Изменения вносятся в республиканский закон «О языке». В обосновании проекта закона о придании русскому статуса официального в НКР говорилось, что это поможет создать «условия для углубления сотрудничества во всех сферах», а также будет содействовать развитию отношений с Россией.

«Долгосрочное присутствие в Арцахе российских миротворцев, осознание необходимости совместного решения многочисленных социальных и коммуникативных проблем, сотрудничество в сферах строительства, здравоохранения, образования и науки требует переоценки роли русского языка»,— говорилось в документе.

Согласно закону, НКР будет поощрять выпуск печатных изданий на двух языках (армянском и русском), в том числе учебников, научно-методической и научно-популярной литературы.

Военный конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября 2020 года, в ноябре при участии России было подписано мирное соглашение. В январе 2021-го президент РФ Владимир Путин сообщил, что по итогам трехсторонних переговоров с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном достигнута договоренность о развитии Карабаха.

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