Ущерб от незаконной рубки леса в Иркутской области составил 204 млн рублей

В Киренском лесничестве Иркутской области выявлена крупная незаконная рубка леса. Ее площадь составила 47,7 га, заготовленной древесины — 15,9 тыс. куб. м, сказал начальник управления государственной инвентаризации и учета лесов Рослесинфорга Станислав Федоров. По его данным, размер нанесенного ущерба превысил 204 млн руб. Материалы направлены в правоохранительные органы, отметил он. Рубка была обнаружена специалистами Прибайкальского филиала Рослесинфорга в результате проведения дистанционного мониторинга использования лесов в 2021 году, уточнили в ведомстве.

В 2020 году в Иркутской области специалистами Рослесинфорга было обнаружено 1 224 случая незаконной рубки лесов, объем древесины составил около 3 тыс. куб. м, ущерб составил около 1,4 млрд руб.

Оксана Павлова