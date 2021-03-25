Минэкономики предложило распространить курортный сбор на всю Россию

Минэкономики России хочет рассмотреть вопрос о наделении всех субъектов федерации правом на введение курортного сбора, сообщили в пресс-службе министерства. Рассмотреть вопрос ведомство предлагает после снятия ограничений, введенных из-за COVID-19.

«Учитывая положительные промежуточные итоги проведения эксперимента, Минэкономразвития России считает целесообразным после завершения на территории РФ ограничительных и иных мероприятий, связанных с распространением COVID-19, рассмотреть вопрос о наделении всех субъектов Российской Федерации правом на введение курортного сбора на своей территории»,— сообщили «РИА Новости» в Минэкономики.

Регионы будут сами принимать решение о введение сбора, а также устанавливать его размер, льготы и другие параметры. «Данное предложение в правительство России планируется направить в рамках ежегодного отчета о ходе и результатах проведения эксперимента»,— отметила пресс-служба. Конкретная дата не сообщается.

Накануне Минэкономики сообщило, что регионы, участвующие в эксперименте по взиманию курортного сбора, собрали более 1,1 млрд руб. с момента его старта в 2018 году.

Пилотный проект стартовал в 2018 году в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Он продлится до 2022 года. В Алтайском крае за сутки взимают 30 руб. курортного сбора, в Краснодарском крае — 10 руб., в Ставропольском крае — 50 руб. Крым отложил участие в эксперименте.

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