Путин может посетить Сеул после стабилизации ситуации с COVID-19

Южная Корея и Россия договорились организовать визит российского президента Владимира Путина в Сеул после стабилизации ситуации с коронавирусом, сообщил глава южнокорейского МИДа Чон Ый Ён по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Господин Лавров добавил, что премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн приглашен принять участие в международном форуме «Открытые инновации» в Москве осенью.

«Мы договорились приложить совместные усилия к тому, чтобы по мере стабилизации ситуации с COVID-19 как можно раньше состоялся визит президента Путина в Южную Корею»,— сказал Чон Ый Ён.

«Премьер-министр Республики Корея имеет приглашение от председателя правительства РФ принять участие осенью этого года в международном форуме "Открытые инновации", который состоится в Москве»,— сообщил господин Лавров.

Сергей Лавров прибыл в Сеул 24 марта. В рамках визита глава российского МИДа провел первую личную встречу с Чон Ый Ёном. В числе прочего господин Лавров призвал к возобновлению переговоров по миру на Корейском полуострове. Призыв прозвучал на фоне сообщений о ракетных испытаниях КНДР.

О ракетных пусках КНДР — в материале “Ъ” «Джо Байден пропустил ракеты мимо ушей».