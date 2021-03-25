Лавров призвал к возобновлению переговоров по миру на Корейском полуострове

Россия и Южная Корея продолжают быть приверженными возобновлению переговоров между сторонами, вовлеченными в конфликт на Корейском полуострове, сказал глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном в Сеуле. Заявление было сделано после сообщений Японии о том, что КНДР 25 марта запустила две баллистические ракеты.

«Москва и Сеул сохраняют приверженность скорейшему возобновлению переговорного процесса вовлеченными сторонами в интересах прочного урегулирования всего комплекса проблем этого региона (Корейского полуострова и Северо-Восточной Азии. — “Ъ”)»,— передает ТАСС заявление господина Лаврова, сделанное на совместной пресс-конференции.

Мирная обстановка в Северо-Восточной Азии, по словам господина Лаврова, «подразумевает отказ сторон от продолжения гонки вооружений и наращивания военной активности в любых формах».

Сергей Лавров прибыл в Сеул 24 марта. В первый день встречи Чон Ый Ён заявил, что Сеул надеется на содействие Москвы в процессе достижения мира на северокорейском полуострове, однако тогда господин Лавров не стал комментировать это заявление. Встречи руководства Южной Кореи с представителями Вашингтона и Москвы, начавшиеся на прошлых выходных, проходят на фоне сообщений о ракетных испытаниях КНДР.

О ракетных пусках КНДР — в материале “Ъ” «Джо Байден пропустил ракеты мимо ушей».