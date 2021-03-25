В Австрии будут требовать отрицательный тест на COVID-19 при входе в магазины

Глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер сообщил, что с 7 апреля для посещения магазинов нужно будет предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. Также планируется ужесточить карантин в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде на пасхальные праздники с 1 по 6 апреля.

Тест на COVID-19 будет нужен для посещения всех торговых точек, кроме жизненно важных — аптек и продуктовых магазинов, сказал господин Аншобер на пресс-конференции, передает Reuters. Сейчас тест требуется для входа в организации сферы услуг, где предусмотрен контакт с клиентом.

Глава Минздрава также сообщил, что в трех регионах на востоке страны с 1 по 6 апреля ужесточат карантин из-за нестабильной эпидемиологической ситуации. В Вене, Нижней Австрии и Бургенланде закроются объекты сферы услуг по уходу за телом, непродовольственные магазины и торговые центры. Вводится обязательное ношение масок на улице в местах массового скопления людей и контроль на границах с Чехией и Венгрией.

С начала пандемии в Австрии выявили 523 тыс. зараженных, более 9 тыс. умерли. Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц призвал европейский регулятор зарегистрировать как можно скорее все безопасные вакцины, в том числе российский препарат «Спутник V».

Подробнее о прививочной кампании в мире — в материале “Ъ” «Вокруг вакцин творятся антидела».