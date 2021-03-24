Байден поручил Харрис вести переговоры по борьбе с миграционными проблемами

Вице-президент США Камала Харрис будет отвечать за решение миграционных проблем, заявил президент США Джо Байден. Он рассказал, что госпожа Харрис начнет контактировать с Мексикой и странами Центральной Америки, чтобы пресечь незаконные миграционные потоки на южной границе страны.

«Я не могу вспомнить никого, кто бы лучше подходил для этого»,— сказал Джо Байден (цитата по AFP).

Господин Байден раскритиковал миграционную политику 45-го президента Дональда Трампа. «Новая волна (пересекающих границу мигрантов.— “Ъ”), с которой мы имеем дело, началась при предыдущей администрации, но мы несем ответственность (за урегулирование ситуации.— “Ъ”)»,— сказал он.

Он уточнил, что Камала Харрис будет вести переговоры не только с Мексикой, но и с «северным треугольником» латиноамериканских стран — Сальвадора, Гондураса и Гватемалы. Граждане этих стран чаще всего нелегально приезжают в США.

Пограничники США в феврале задержали почти 100 тыс. мигрантов на границе с Мексикой. По их данным, это самый высокий показатель за февраль с 2006 года и в целом за месяц с июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что больше 5 тыс. детей-мигрантов без сопровождения взрослых содержатся в центрах временного содержания детей на американо-мексиканской границе. Еще 10,5 тыс. детей размещены Минздравом в профильных центрах. Рост их числа связан с решением Джо Байдена не выдворять детей-мигрантов.

Подробнее о проблеме — в материале “Ъ” «Джо Байден — лучший друг латиноамериканских детей».