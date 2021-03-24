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Объявлен состав сборной России на матч с Мальтой

Стал известен стартовый состав сборной России в отборочном турнире чемпионата мира-2022 против команды Мальты. Капитаном российской команды будет нападающий Артем Дзюба, следует из информации на сайте UEFA.

Стартовый состав сборной

  • Вратарь: Антон Шунин.
  • Защитники: Георгий Джикия, Марио Фернандес, Андрей Семенов, Вячеслав Караваев.
  • Полузащитники: Ильзат Ахметов, Александр Головин, Даниил Фомин, Далер Кузяев, Алексей Ионов.
  • Нападающий: Артем Дзюба.

Встреча группы H начнется в Та-Кали в 22:45 мск. Кроме Мальты соперниками россиян по группе являются сборные Хорватии, Словении, Словакии и Кипра.

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