Объявлен состав сборной России на матч с Мальтой

Стал известен стартовый состав сборной России в отборочном турнире чемпионата мира-2022 против команды Мальты. Капитаном российской команды будет нападающий Артем Дзюба, следует из информации на сайте UEFA.
Стартовый состав сборной
- Вратарь: Антон Шунин.
- Защитники: Георгий Джикия, Марио Фернандес, Андрей Семенов, Вячеслав Караваев.
- Полузащитники: Ильзат Ахметов, Александр Головин, Даниил Фомин, Далер Кузяев, Алексей Ионов.
- Нападающий: Артем Дзюба.
https://twitter.com/TeamRussia/status/1374789837614616577
Встреча группы H начнется в Та-Кали в 22:45 мск. Кроме Мальты соперниками россиян по группе являются сборные Хорватии, Словении, Словакии и Кипра.