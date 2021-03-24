Объявлен состав сборной России на матч с Мальтой

Стал известен стартовый состав сборной России в отборочном турнире чемпионата мира-2022 против команды Мальты. Капитаном российской команды будет нападающий Артем Дзюба, следует из информации на сайте UEFA.

Стартовый состав сборной

Вратарь: Антон Шунин.

Антон Шунин. Защитники: Георгий Джикия, Марио Фернандес, Андрей Семенов, Вячеслав Караваев.

Георгий Джикия, Марио Фернандес, Андрей Семенов, Вячеслав Караваев. Полузащитники: Ильзат Ахметов, Александр Головин, Даниил Фомин, Далер Кузяев, Алексей Ионов.

Ильзат Ахметов, Александр Головин, Даниил Фомин, Далер Кузяев, Алексей Ионов. Нападающий: Артем Дзюба.

Встреча группы H начнется в Та-Кали в 22:45 мск. Кроме Мальты соперниками россиян по группе являются сборные Хорватии, Словении, Словакии и Кипра.