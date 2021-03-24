Представитель РФ в Вене предложил НАТО определиться, вести с Россией диалог или сдерживать

Североатлантический альянс должен выбрать, вести ему с Россией диалог или продолжать политику сдерживания РФ. Об этом заявил руководитель российской делегации на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Константин Гаврилов. По его словам, у НАТО не получится «усидеть на двух стульях».

Как заявил господин Гаврилов, США, под председательством которых проходил форум ОБСЕ, использовали его «для легитимации сложившихся в Европе дисбалансов в сфере безопасности». По мнению российского дипломата, «порождаемые "сдерживанием" тенденции контрпродуктивны и лишь ослабляют стабильность в Европе». Он также назвал военную политику НАТО «враждебной».

«Для нас очевидно, что невозможно укреплять доверие в военной области, когда Североатлантический альянс продолжает активность и усиливает свое присутствие вблизи российских рубежей... Для начала коллегам необходимо определиться: либо сдерживание, либо диалог с нашей страной. Усидеть сразу на двух стульях не удастся»,— сказал Константин Гаврилов (цитата по «РИА Новости»).

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что НАТО настроено проводить комплексный подход в отношениях с Россией, сочетая сдерживание и открытость для диалога. Он также назвал Россию, терроризм, подъем Китая и климатические изменения главными угрозами для альянса.

О стратегии альянса по сдерживанию России читайте в материале “Ъ” «НАТО все видит в угрозовом цвете».