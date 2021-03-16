Столтенберг обвинил Москву в срыве заседания Совета Россия—НАТО в 2020 году

Заседание Совета Россия—НАТО в прошлом году не состоялось по вине российской стороны, говорится в докладе генсека НАТО Йенса Столтенберга по итогам 2020 года. По его словам, Москва все время отказывалась от предложений альянса провести переговоры.

В документе отмечается, что альянс был готов к диалогу в рамках Совета Россия—НАТО. «С февраля НАТО неоднократно предлагала России провести встречу в этом формате, однако Москва систематически отказывалась. Это привело к тому, что Совет НАТО—Россия в 2020 году так и не состоялся»,— говорится в документе.

Господин Столтенберг также заявил, что НАТО настроено проводить комплексный подход в отношениях с Россией, сочетая сдерживание и открытость для диалога. «В связи с этим союзники продолжили укреплять свои возможности по сдерживанию и обороне, оставаясь открытыми к нацеленному, стабильному и субстантивному диалогу с Россией. НАТО стремится обсуждать вопросы критической важности, избегать недоразумений, ошибок в оценках, нежелательной эскалации»,— написал генсек в докладе.

Ранее сегодня на пресс-конференции Йенс Столтенберг заявил, что Россия, терроризм, подъем Китая и климатические изменения остаются главными угрозами для НАТО. По его словам, военные расходы всех стран альянса выросли за год на 3,9%, однако конкретную сумму он не назвал.

О том, какие угрозы видит альянс,— в материале “Ъ” «НАТО все видит в угрозовом цвете».