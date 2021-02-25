Ниже некуда

Процентные ставки по вкладам достигли исторического минимума, при котором не защищают от ускорившейся инфляции и поэтому малоинтересны вкладчикам. Действия банков связаны с мягкой денежно-кредитной политикой ЦБ, снизившимся кредитованием и большим уровнем ликвидности в прошлом году. В 2021 году ставки по вкладам имеют шанс приблизиться к уровню 4%, при условии что понижение ключевой ставки продолжится, считают аналитики.

2020 год завершился сильнейшим за последние годы падением ставок по срочным вкладам. По данным Центрального банка, в конце декабря средний показатель максимальных ставок крупнейших банков России составил 4,486%. Даже с учетом незначительного восстановления в конце декабря (рост на 0,047 процентного пункта; п. п.) рассчитываемый ЦБ индикатор снизился с начала 2020 года более чем на 1,5 п. п. Это на 0,1 п. п. больше снижения годом ранее и сильнейшее снижение за год с 2016 года — тогда ставки упали на 1,7 п. п., до 8,7%.

Уверенное снижение ставок у банков продолжается шестой год подряд, и за это время она уменьшилась в три с половиной раза. Напомним, что в конце 2014 года показатель достигал отметки в 15,6%. Столь высокого уровня ставки держались в разгар кризиса, вызванного обвалом цен на нефть и санкционным противостоянием между Россией и западными странами. Пять лет назад для сдерживания паники и оттока капитала из России ЦБ резко поднял ключевую ставку на 6,5 п. п.— сразу до 17%. После этого банки начали массово поднимать ставки по вкладам — даже у крупных они достигали отметки в 20%.

В минувшем году ЦБ изменил прежней тактике и не стал прибегать к росту ключевой ставки, хотя кризис, вызванный коронавирусом, сильно пощекотал нервы в весенние месяцы. Напомним, что в начале марта на фоне объявления жестких локдаунов во многих странах и обвала цен на нефть курс доллара в России взлетел за две недели более чем на 17% и поднялся выше уровня 80 руб./$. Это был сильнейший рост с января 2015 года, но российский финансовый регулятор не стал, как в былые годы, поднимать ставку, а после непродолжительной паузы возобновил ее понижение. По итогам минувшего года ЦБ четыре раза снижал ключевую ставку суммарно на 2 п. п, до отметки 4,25%. Неудивительно, что и ставки по вкладам закрепились заметно ниже 5%.

Что влияет на ставку

«Размер ставок по вкладам главным образом определяется уровнем ключевой ставки ЦБ — как главного индикатора стоимости денег в экономике»,— напоминает директор департамента операций на финансовых рынках Банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. Величина ключевой ставки — это минимальный уровень, по которому финансовый регулятор предоставляет денежные средства банкам. Таким образом, изменение ключевой ставки определяет цену привлечения средств в банки в одном из ключевых каналов. «Если ключевая ставка снижается, у банков пропадает необходимость привлекать денежные средства физлиц по высокой цене (поскольку есть более дешевый источник привлечения), и, как следствие, ставки по привлечению средств от физических лиц также снижаются»,— поясняет начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Александр Бородкин.

Политика Банка России в отношении ключевой ставки не единственный параметр, влияющий на ставки по вкладам. Большое значение еще имеет уровень кредитных ставок и объем ликвидности у банков.

«Ставки по вкладам и по кредитам синхронизированы, так как любой банк соблюдает оптимальный для себя уровень доходности между привлечением средств и размещением их с учетом имеющегося риска»,— говорит начальник управления организации розничных услуг банка «Авангард» Ирина Волис.





В 2020 году кредитные ставки под воздействием проводимой ЦБ денежно-кредитной политики также снижались. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитам в рублях сроком свыше одного года снизились с января по ноябрь 2020 года на 1,9 п. п. для физических лиц, на 1,76 п. п. для нефинансовых организаций. Вместе с тем из-за кризиса политика кредитования банков ужесточилась, в итоге уровень ликвидности в системе держался в прошлом году на очень высоком уровне. По данным ЦБ, профицит ликвидности в банковской системе в первом квартале находился в диапазоне 2,5–5 трлн руб., во втором и третьем кварталах показатель держался на уровне 1,5–3 трлн руб., что также свидетельствовало об избытке ликвидности. Лишь в конце года начал ощущаться дефицит ликвидности, что было связано не столько с активизацией кредитования, сколько с активным участием банков в размещениях облигаций федерального займа с плавающим купоном (ОФЗ-ПК). По итогам третьего квартала банки приобрели ОФЗ-ПК более чем на 2 трлн руб.

Особенности политики ЦБ Читать далее

Выходит, у банков не было необходимости поддерживать ставки по вкладам на более высоком уровне. «Средства населения являются достаточно дорогим ресурсом в связи с большими издержками на привлечение, резервирование, страхование в АСВ, поэтому банки, обладающие высоким уровнем ликвидности, не устанавливают высокие ставки по депозитам»,— отметила Ирина Волис.

Есть и регуляторные ограничения для уровня ставок. В случае если значение полной стоимости вкладов превышает более чем на 2% значения, определенные ЦБ, банк платит повышенные взносы в АСВ. Это значительно понижает доходность и привлекательность такого способа привлечения денежных средств для банков. «Банки регулярно контролируют актуальный уровень доходности вкладов, устанавливаемый ЦБ РФ, и всячески стараются контролировать уровень своих ставок относительно среднерыночного»,— отмечает Максим Тимошенко.

Клиенты разбегаются

Фото: Ведомости / ТАСС

Частные инвесторы, привыкшие к двухзначным ставкам по вкладам, потеряли интерес к ним. Тем более что ставки перестали защищать сбережения даже от официальной инфляции. По данным Росстата, по итогам 2020 года потребительские цены выросли на 4,91%. «В результате снижения ключевой ставки и последовавшей депозитной политики банков ставки по депозитам находятся на уровне официальной инфляции. При этом наблюдаемая населением инфляция превышает доходность по рублевым вкладам в два раза»,— отмечает старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева.

По оценкам экспертов рейтингового агентства НРА, отток срочных вкладов за 12 месяцев 2020 года составил около 3,5 трлн руб., или около 12% (по рублевым и валютным срочным вкладам, с учетом процентов по вкладам). Из них 2,5 трлн руб. представляют собой отток рублевых срочных вкладов и около 1 трлн руб.— валютных (скорректированных на курсовую разницу). «С учетом перераспределения части средств со срочных вкладов на текущие счета, но с корректировкой притока на антикризисные социальные выплаты в размере 0,6 трлн руб. отток средств населения из банковского сектора выглядит уже менее драматично — лишь около 0,5 трлн руб. по сравнению с оттоком в 1,6 трлн руб. по итогам 11 месяцев (без учета эскроу-счета)»,— пояснила госпожа Караваева.

Снижение ставок по вкладам не единственная причина бегства инвесторов. Добавляло нервозности вкладчикам обесценение рубля к другим валютам. По итогам минувшего года курс доллара на Московской бирже вырос почти на 20% и закрепился выше отметки 75 руб./$. В последний раз так сильно американская валюта дорожала в 2018 году, тогда на фоне расширения антироссийских санкций курс поднялся за год почти на 21%, до 69,5 руб./$. К тому же, как отмечает Надежда Караваева, из-за пандемии и неопределенности относительно работы банковских офисов в карантин вырос спрос населения на наличность («деньги под подушкой»). «Еще одним важным фактором стала льготная ипотека, которая перетянула на себя часть вкладов»,— отмечает Надежда Караваева.

Что ждать от ставки

В 2021 году возможно дальнейшее снижение ставок по вкладам, правда, гораздо меньшими темпами, чем в 2020 году, считают банкиры. По данным ЦБ, по итогам первой декады февраля средняя арифметическая максимальная ставка по рублевым вкладам топ-10 банков опустилась до отметки 4,466% годовых. Это на 0,02 п. п. ниже значения, на котором ставка держалась с конца прошлого года. «Не уверен, что ставки снизятся ниже 4%, но в отсутствие кризисов они к данной цифре максимально приблизятся»,— считает Александр Бородкин.

Средняя арифметическая ставок Читать далее

Величина и темпы снижения депозитных ставок будут, как и прежде, зависеть в первую очередь от политики ЦБ в отношении ключевой ставки. Большинство опрошенных «Деньгами» аналитиков считают, что в этом году регулятор может пойти максимум еще на одно снижение ставки на 0,25 п. п., до 4%. «В первом полугодии ключевая ставка Банка России останется на текущем уровне в 4,25%. Согласно нашему прогнозу, инфляция достигнет пика в январе-феврале на уровне 5% и к концу этого года замедлится до 3,7%. В этом случае у Банка России может появиться возможность еще один раз снизить ключевую ставку до 4% во втором полугодии»,— отмечает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

Рост ставок возможен только в случае устойчивого роста инфляции, подъем которой, по мнению Максима Тимошенко, за исключением краткосрочных всплесков, пока маловероятен ввиду снижения темпов роста экономики из-за пандемии. «Наиболее вероятный сценарий на 2021 год — ключевая ставка будет на уровне 4,00–4,25%»,— отмечает господин Тимошенко.

В таких условиях отток средств с вкладов продолжится, поскольку инвесторы будут искать альтернативные источники размещения средств. «Продолжится перераспределение вкладов в ипотеку, в недвижимость и в фондовый рынок, а также на текущие счета»,— предполагает Надежда Караваева.

Впрочем, массового бегства вкладчиков на рынке пока не ждут. По мнению госпожи Караваевой, из-за частичной реализации инвестиционного спроса и спроса на наличность отток срочных вкладов по итогам 2021 года будет меньше, чем в прошлом году. «Большая часть населения предпочтет более понятный и застрахованный инструмент, так как в отличие от вкладов прочие инструменты не гарантируют доходности вложенных средств»,— отмечает Надежда Караваева. К тому же по-прежнему достаточно высока инерция мышления у населения. «Размещать средства на вкладах — устоявшаяся привычка, а альтернативные инструменты — это что-то новое, а значит, не всегда очевидное решение для большинства вкладчиков. Иными словами, люди будут приходить к использованию новых инструментов постепенно, размещая часть сбережений на пробу»,— полагает Александр Бородкин.

Василий Синяев