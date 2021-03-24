Недельная инфляция в России ускорилась до 0,2%

Инфляция в России за период с 16 по 22 марта составила 0,2%, свидетельствуют данные Росстата. С начала года рост цен составил 2,0%, с начала марта — 0,5%. Неделей ранее инфляция находилась на уровне 0,1%.

Выросли цены на баранину (+1,5%), говядину, муку пшеничную (+0,5%), мясо кур (+1,5%), куриные яйца (+1,3%), сахар-песок (0,8%), подсолнечное масло (+0,5%). Цены на бензин выросли на 0,3%, дизельное топливо — на 0,1%.

Снизились цены на пшено (-0,4%), консервы мясные, рис и шоколадные конфеты (-0,1%). За счет снижения цен на огурцы (-9,7%) и помидоры (-2,8%) плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 1,0%.

Напомним, 9 марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил отслеживать цены на товары и услуги, чтобы вовремя принимать меры для их сдерживания. Мониторингом и оценкой ситуации будут заниматься Минэкономики вместе с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой. За конкретные товары будут отвечать профильные органы.

О мониторинге цен на продукты — в материале “Ъ” «Белый дом присмотрится к ценам».