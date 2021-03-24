Чемпионат мира по самбо перенесли из Москвы в Ташкент

Чемпионат мира по самбо 2021 года перенесли в Ташкент, сообщила пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS). Изначально соревнования должны были провести в Москве, но в декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил России в течение двух лет проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры.

В марте Всероссийская федерация самбо попросила FIAS и мэрию Москвы перенести ЧМ на 2025 год, однако в запросе было отказано. Как пояснили в FIAS, единственную заявку на проведение ЧМ подавала Федерации самбо Узбекистана, ее одобрили. Чемпионат пройдет с 11 по 15 ноября. «Международная федерация самбо совместно с Всероссийской федерацией самбо приняли решение перенести турнир в другую страну»,— добавили в FIAS.

Напомним, CAS подтвердил правомерность применения к России со стороны Всемирного антидопингового агентства санкций из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лабораторией. По решению международного арбитража российским спортсменам два года разрешено выступать на всех крупных соревнованиях только в нейтральном статусе.

О решении CAS и позициях сторон — в материале “Ъ” «РУСАДА захотелось правовой определенности».