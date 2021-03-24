Уральский транспортный прокурор высказался на счет проекта приаэродромных территорий

Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий высказался по поводу проекта приаэродромных территорий аэропортов (ПАТ). Напомним, последняя редакция проекта ПАТ аэропорта Кольцово была отклонена региональными властями так как фактически, она делает невозможной реализацию перспективных планов, в том числе в рамках национальных проектов.

Как рассказал «Российской газете» Владимир Дроздецкий, при установке ПАТ должен быть соблюден баланс интересов. «Мы привыкли смотреть на проблему с точки зрения "кто прав, кто виноват". Но есть установленные федеральным законом требования, по которым должна быть приаэродромная территория. Мы почему-то говорим о хозяйствующих субъектах, о строительстве, но забываем об орнитологической обстановке, о том, что высотные строения влияют на электронное сопровождение и траекторию полетов, экранирование техники. Это сказывается на безопасности людей, которые эту инфраструктуру используют».

Ранее в Гильдии строителей Урала заявили, что в Екатеринбурге может сорваться строительство 8 млн кв. м жилья, если в городе примут проект приаэродромных территорий. Как пишет издание со ссылкой на прокурора, вопросы инфраструктуры будет решать согласительная комиссия. Ситуации, когда администрация города выдала разрешение на строительство объекта, но после принятия ПАТ он не может быть возведен на запланированном месте, а застройщик уже вложил в него деньги и вырыл котлован, будут решать в судебном порядке.

«Представим любой аэропорт в любой точке мира. Человек построил дом, получил на него документы, разрешение на строительство. Тем временем аэропорт продолжает работать, над домом летают самолеты, и человек приходит к транспортному прокурору и жалуется на то, что не может спать из-за того, что в окна турбореактивный двигатель ревет круглые сутки с периодичностью в полчаса. Он возьмет пробы почвы, воды, воздуха, будет просить восстановить его права на охрану окружающей среды, безопасность, здоровье. Как должен в таком случае поступить транспортный прокурор? А что, если однажды самолету нужно будет совершить незапланированную посадку и сброс топлива? Куда он приземлится и куда сбросит топливо?» — задается вопросом господин Дроздецкий.

Вице-премьер Хуснуллин во время рабочего визита в Екатеринбург пообещал решить вопрос с приаэродромными территориями в начале этого года.