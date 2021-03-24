В 2021 году ипотечный портфель банков может превысить потребкредиты

В 2021 году российские банки нарастят ипотечный портфель до 10,6–10,75 трлн руб., следует из исследования агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Таким образом, портфель ипотеки впервые в истории обгонит по объему необеспеченные потребительские кредиты, которые суммарно оцениваются в 10,5–10,7 трлн руб.

«Наиболее быстро среди сегментов банковской розницы по-прежнему будет расти ипотечное кредитование… Однако повторения рекорда выдач прошлого года мы не ожидаем»,— говорится в исследовании. По итогам 2021 года НКР прогнозирует 3,7–3,8 трлн руб. новых ипотечных кредитов и рост совокупного ипотечного портфеля на 14–16% против 21% в 2020 году.

По мнению аналитиков, торможение в ипотечном сегменте обусловлено негативным влиянием растущих процентных ставок, досрочной реализацией части спроса на фоне резкого падения средних ставок и программы льготной ипотеки, а также ожидаемой отменой льготной ипотеки в крупных регионах и дальнейшим ростом цен на жилье на фоне медленного восстановления реальных доходов населения.

Также эксперты прогнозируют резкий скачок ставок по кредитам в связи с ускоренным переходом российских властей к нейтральной монетарной политике. В среднем к концу 2021 года они могут вырасти на 0,75–1 п. п.

В 2020 году число выданных ипотечных кредитов достигло 1,7 млн на общую сумму 4,3 трлн руб. Это — абсолютный рекорд в истории ипотечного рынка России. Рост по количеству кредитов за год составил 35%, в деньгах — более 50%. В марте 2021 года Банк России предупредил, что спрос на ипотечные кредиты может быть скоро исчерпан без роста доходов граждан.

О тенденциях на рынке — в материале “Ъ” «Ипотечный рекорд ушел в прошлое».