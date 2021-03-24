В России ожидается скачок ставок по кредитам

Ускоренный переход российских властей к нейтральной монетарной политике спровоцирует скачок средних ставок по кредитам, говорится в исследовании Национальных кредитных рейтингов (НКР). По оценкам экспертов, к концу 2021 года они могут вырасти на 0,75–1 п.п.

«Во всех кредитных сегментах вероятно резкое увеличение средних ставок»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»). При этом эксперты допустили дальнейшее повышение Банком России (ЦБ) ключевой ставки: до 5–5,25% в течение года.

Качество кредитных портфелей в России в этом году, по мнению аналитиков, существенно не ухудшится. В сегменте МСБ рост просрочки может вернуться к уровню на начало 2020 года и составить 11,5–12%, в необеспеченном розничном кредитовании — 8,2–8,3%, в ипотечном кредитовании — 1%.

19 марта впервые с конца 2018 год ЦБ повысил ключевую ставку — на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых. Регулятор заявил о продолжении возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике и допустил дальнейшее повышение ключевой ставки уже на ближайших заседаниях. Вслед за ЦБ Сбербанк уже сообщил о возможном повышении процентных ставок.

О стратегии ЦБ — в материале “Ъ” «Инфляционное давление в запертой экономике».