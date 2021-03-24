Пригожин потребовал от ФБР удалить объявление о вознаграждении за информацию о нем

Предприниматель Евгений Пригожин направил обращение в Федеральное бюро расследований (ФБР) США с требованием удалить с сайта американской спецслужбы предложение о вознаграждении за информацию, которая помогла бы привести к его аресту. По мнению господина Пригожина, объявление ФБР нарушает как международные принципы прав человека, так и российское и американское законодательства.

«В письме особо обращается внимание на тот факт, что ФБР предлагает денежную награду за информацию о Евгении Викторовиче от безысходности, поскольку в прошлом году Интерпол официально признал обвинения против него не уголовно-правовыми, а политически мотивированными»,— говорится в сообщении пресс-службы компании Евгения Пригожина «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».

В компании добавили, что в русской версии обращения ФБР искажена суть предъявленного обвинения: в нем говорится о мошеннических действиях предпринимателя против США. При этом в обвинительном акте спецпрокурора Роберта Мюллера россиянин обвиняется в «сговоре с целью обмана США», которое «не предусмотрено уголовным законодательством США». «Очевидно, что ФБР передергивает факты и использует мошеннические схемы… Мошенники мошенническим путем пытаются меня, кристально чистого человека, обвинить в мошенничестве»,— приводит комментарий самого предпринимателя компания.

ФБР объявило Евгения Пригожина в розыск и пообещало $250 тыс. за информацию о нем в феврале 2020 года. В ответ предприниматель подал заявление в СКР с просьбой возбудить уголовные дела в отношении президента США, глав ФБР, ЦРУ и Минюста. Господин Пригожин также основал некоммерческую организацию «Фонд борьбы с репрессиями». Планируется, что организация будет бороться за права человека в западных странах и поддерживать гражданских активистов.