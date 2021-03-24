«Прививка повышенной секретности»

Президент Владимир Путин привился от коронавируса. Кремль сообщил, что глава государства чувствует себя хорошо, 24 марта у него полноценный рабочий день. Однако какие-либо подробности президентская пресс-служба раскрыть отказалась. Как известно, Путин объявил о своей вакцинации, комментируя претензии европейских чиновников к отечественной вакцине «Спутник V». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе предполагает, что именно западные инсинуации окончательно повлияли на решение российского президента.

Дмитрий Песков сдержал обещание и не раскрыл подробности вакцинации Владимира Путина. Скупое сообщение кремлевской пресс-службы гласит: «Президент привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день». Ранее пресс-секретарь главы государства пояснил, что руководитель страны не желает делать укол публично, также ничего не будет сказано о том, каким именно препаратом он привился.

Песков предложил поверить ему на слово относительно самого факта вакцинации, что мы и делаем. По идее, в этом не должно быть ничего удивительного. Любой гражданин России имеет право что-то афишировать, а что-то нет. Другое дело, что этого момента давно ждали, об этом постоянно спрашивали. И казалось, что подобное действо грех упускать с точки зрения пиар-эффекта, рекламы российских вакцин и, собственно, прививочной кампании в целом. Вот и за рубежом так поступают.

Действительно, народ наш порой не до конца проявляет сознательность, иные опасаются, а кто-то откровенно игнорирует. Ну и, наконец, для рейтинга первого лица это также нелишне. А так, есть повод для злопыхателей сказать, дескать, что-то у них там не так. Но как бы то ни было, мы пошли своим путем. И это может быть и правильно. Вероятно, нужно вспомнить контекст выступления Владимира Путина, где он сообщил о долгожданном решении.

Фразу о вакцинации он произнес в конце гневной речи в связи с высказываниями еврокомиссара по здравоохранению Тери Бретона. Последний, как известно, крайне нелестно отозвался не только о российском «Спутнике V», но и в целом подверг сомнению государственную политику в этой части, а это, между прочим, наша гордость. Задел за живое евробюрократ — такое нельзя спускать.

Понятно, что не может быть лучшего подтверждения надлежащего качества отечественной вакцины, чем то, что сам Путин идет прививаться.

Очень может быть, что решение было не то чтобы импровизацией, но, скажем так, те, кто отвечает за сопровождение, оказались к этому не совсем готовы. Еще можно предположить, что российскому народу не нужно ничего доказывать, он не ставит под сомнение надежность препарата. Другое дело, «эти самые партнеры в ЕС» так и норовят испортить «обедню».

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Чем интересна эта история? Каким бы плохим ни был Запад, но, к сожалению, а может быть, и к счастью, он продолжает непосредственно влиять на российскую политику и даже путает карты в таком деликатном деле, как прививка президента страны. Впрочем, это лишь версия. Но как бы то ни было, вакцинация прошла в обстановке повышенной секретности — этот факт трудно отрицать. Как было сказано выше, и здесь мы пошли своим путем.