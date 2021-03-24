Возбуждено дело о халатности после смерти ребенка под лавиной в Мурманской области

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о халатности после смерти девочки 2008 года рождения под лавиной в Мурманской области. Туристическая группа с 13 несовершеннолетними была сформирована молодежной общественной организацией «СКИФ», которая работает на базе дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга.

«Нахождение несовершеннолетней потерпевшей в составе туристической группы в опасной зоне — месте обрушения снежного массива — и ее гибель стали следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения должностными лицами, также из числа сотрудников дома детского творчества, своих должностных обязанностей»,— говорится в сообщении СКР.

В группе было 16 человек. 13 из них — несовершеннолетние. Ее сформировали для участия во Всероссийской зимней «Туриаде 2021». Группой руководил мужчина 1972 года рождения.

Лавина сошла в Мурманской области 22 марта. Из туристической группы пострадала только девочка. Она умерла 23 марта.