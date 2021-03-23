Генсек НАТО предложил главам МИДов альянса значительно увеличить финансирование

Генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг предложил главам МИДов альянса подумать над значительным увеличением финансирования. Он отметил, что более непредсказуемая обстановка в сфере безопасности в мире требует укрепления сдерживания и обороны.

«Мы согласны, что мы должны и будем делать больше»,— сказал господин Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам первого дня заседаний Совета НАТО (цитата по «РИА Новости»). «Поэтому я предложил значительно увеличить финансирование для поддержки сдерживания и обороны в НАТО»,— заявил генсек альянса.

В феврале министры обороны стран НАТО обсудили новую стратегию развития альянса, а также распределение военных расходов между членами НАТО и расширение закупок ими новых вооружений. Утверждение новой стратегической концепции развития альянса должно состояться на брюссельском саммите. Сегодня, 23 марта, в Брюсселе открылась встреча глав МИДов стран НАТО. Перед встречей штаб-квартиру НАТО посетил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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