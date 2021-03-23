«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» победил в четырех матчах уфимский «Салават Юлаев» в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ и стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина в нынешнем сезоне. Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) в пользу гостей.

Шайбы забросили: Кирилл Петров (37), Дмитрий Воронков (38), Станислав Галиев (42) — Джефф Плэтт (56), Александр Кадейкин (57).

Соперником казанцев в полуфинале Кубка Гагарина будет победитель противостояния между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». Счет в серии на данный момент 2–1 в пользу «Авангарда».