Суд арестовал экс-сенатора Шпигеля по делу о взятках губернатору Белозерцеву

Басманный суд Москвы арестовал экс-сенатора, главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, который обвиняется в даче взяток губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Господина Шпигеля должны были арестовать накануне, но ему стало плохо в зале суда.

«В отношении Бориса Шпигеля избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая 2021 года»,— сообщила пресс-служба суда.

Напомним, вчера, 22 марта, мужчину вынесли из здания на носилках и увезли на скорой помощи. Заседание отложили на сегодня. Остальные пятеро фигурантов также находятся под стражей.

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Напомним, Ивана Белозерцева задержали утром 21 марта. По версии следствия, чиновник получил взятки в виде автомобиля Mercedes, часов Breguet и денег на общую сумму более 30 млн руб. В ходе обысков в доме губернатора было найдено около 500 млн руб. и пистолет. Вместе с ним были задержаны еще пять человек: Борис Шпигель, его жена Евгения, сотрудники представительства области в Москве Федор Федотов и Геннадий Марков, а также директор ОАО «Фармация» Антон Колосков. В зависимости от роли им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ («дача взятки», «получение взятки», «посредничество во взяточничестве»).

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «В деле губернатора проявился научный подход».