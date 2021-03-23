Госдума приняла закон о «гаражной амнистии»

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об урегулировании прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они находятся. Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года. Авторами инициативы были глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак.

Под «гаражную амнистию» подпадут гаражи, возведенные в качестве объектов капитального строительства до 30 декабря 2004 года. В отношении этих объектов будет действовать упрощенный порядок оформления земельных участков: гражданам достаточно будет подать одно заявление. После регистрации прав на участок и гараж уполномоченный орган передаст собственнику выписки из ЕГРН.

Ко второму чтению Госдума также одобрила поправку, распространившую «амнистию» на земельные участки под «сваренными» металлическими (некапитальными) гаражами, если земля под ними была выделена гаражному или гаражно-строительному кооперативу. Проект закона не затрагивает «гаражи-ракушки». Действовать закон будет в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года.

Подробнее о проекте закона — в публикации “Ъ FM” «"Гаражная амнистия" для узкого круга».