В Самаре директор МП «Благоустройство» оштрафован за плохую очистку дорог от снега

Суд признал директора муниципального предприятия «Благоустройство» из Самары виновным в неисполнении условий муниципального контракта. Мужчине назначен штраф на сумму 30 тыс. руб. Об этом во вторник сообщает прокуратура Самарской области.

Надзорное ведомство выяснило, что МП «Благоустройство» заключило 23 декабря минувшего года муниципальный контракт, по которому должно было отвечать за содержание дорог Куйбышевского, Ленинского, Железнодорожного, Советского, Октябрьского, Промышленного и Красноглинского районов Самары. Однако муниципальное предприятие не смогло вовремя расчистить дороги от снегопада в текущем году.

Это было связано с нехваткой у МП «Благоустройство» техники для проведения работ. После снегопада 11 января текущего года муниципальное предприятие смогло очистить немногим более 40 автомобильных дорог в Самаре. Из-за того, что проезжая часть на ул. Запорожской не была приведена в порядок, 11 января произошло ДТП с наездом автомобиля на пешехода.

Правоохранители заинтересовались работой МП «Благоустройство» после скандала вокруг последствий снегопада в начале текущего года. Он был связан с неудовлетворительной очисткой дорог от снега. Жители массово жаловались на низкое качество работы МП «Благоустройство».

Лидером по числу жалоб на неубранный снег стал Промышленный район. Позже депутат Госдумы Александр Хинштейн направил в прокуратуру Самарской области обращение «в связи с признаками коррупционных действий при заключении муниципальных контрактов на уборку снега». В итоге надзорное ведомство выявило свыше 600 нарушений при уборке снега в Самаре.

Георгий Портнов