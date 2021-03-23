Заместитель главы МВД Грузии подал в отставку после скандального телесюжета

Заместитель министра внутренних дел Грузии Каха Сабанадзе написал в Facebook, что решил подать в отставку. Он занимал этот пост с 2017 года.

Господин Сабанадзе мотивировал решение нежеланием «мешать расследованию прокуратурой» скандального дела о слежке за политическими оппонентами якобы по его приказу и незаконных приказах секретному агенту МВД. Они касались разгона митинга сторонников Михаила Саакашвили в ночь на 21 июня 2019 года, когда тысячи активистов партии экс-президента «Единое национальное движение» (ЕНД) попытались ворваться в здание парламента. Так оппозиционеры тогда протестовали против визита в страну депутатов Государственной думы РФ, в том числе президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова.

Скандальный сюжет с записью разговора человека с голосом, похожим на голос Сабанадзе, вышел в эфир оппозиционной телекомпании «Пирвели» вечером в субботу. На записи слышно, как замминистра приказывает секретному агенту и другим подчиненным применять силу против протестующих, а также повредить с помощью специального излучения большой экран, которым пользовались оппозиционеры 20 июня во время митинга у здания парламента на проспекте Руставели.

В воскресенье другая оппозиционная телекомпания — «Мтавари» — показала интервью с тем самым секретным агентом Иваном Гулашвили. Он признался, что получал приказы от Сабанадзе, в том числе на установление прослушивающих устройств и микровидеокамер в домах оппозиционеров с целью записи кадров их личной жизни.

«Мтавари», близкая к Михаилу Саакашвили, сообщила: интервью с Иваном Гулашвили записано полтора года назад, но не объяснила, почему запись интервью показали только сейчас. Известно лишь, что сразу после секретного визита Гулашвили в телекомпанию «Мтавари» он был арестован за разглашение сведений, составляющих государственную тайну. Сейчас Гулашвили отбывает двухгодичный срок тюремного заключения.

Очередной скандал разразился в момент, когда власти и оппозиция ведут переговоры о возможном компромиссе по проведению в стране внеочередных парламентских выборов. В четверг стало известно, что спецпредставитель президента Европейского совета Шарля Мишеля шведский дипломат Кристиан Даниельссон в субботу вернется в Тбилиси для продолжения посредничества между правящей партией «Грузинская мечта» и «Объединенной оппозицией».

Подробнее о протестах в Грузии в июне 2019 года читайте в материале “Ъ” «На холмах Грузии лежит ночной мятеж».

Георгий Двали, Тбилиси