Россия и Китай призвали созвать саммит постоянных членов Совбеза ООН

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И выпустили совместное заявление по ряду вопросов глобального управления в современных условиях. Заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства. В частности, министры призвали созвать саммит государств—постоянных членов СБ ООН.

«Призываем мировые державы, в первую очередь постоянных членов Совета Безопасности ООН, укреплять взаимодоверие и выступить в авангарде защитников международного права и основанного на нем миропорядка. В условиях усиления мировой политической турбулентности особо востребован созыв саммита государств—постоянных членов СБ ООН в целях налаживания между ними прямого диалога о путях решения общих проблем человечества в интересах поддержания глобальной стабильности»,— говорится в сообщении.

Также Сергей Лавров и Ван И призвали страны «сообразно национальным особенностям защищать и реализовывать права человека в политической и социально-экономической сферах, в областях культуры и экологии, содействовать всестороннему развитию личности и повышению благополучия своих народов», а также «уделять внимание обеспечению на системной основе всех категорий прав человека» и «отказаться от политизации темы защиты прав человека».

Кроме того, министры указали на необходимость «уважать законные права суверенных государств самостоятельно определять свой путь развития». «Вмешательство во внутренние дела суверенных государств под предлогом "продвижения демократии" недопустимо»,— сказано в заявлении.

Помимо этого главы МИДов двух стран призвали международное сообщество придерживаться «таких принципов, как открытость, равноправие и деидеологизированность, сообща реагировать на вызовы и угрозы глобального характера, совместными усилиями отстаивать авторитет многосторонних структур и повышать эффективность их работы, способствовать оптимизации системы глобального управления, вместе защищать мир и стратегическую стабильность, содействовать развитию человеческой цивилизации и получению равноправного доступа к ее благам».

Напомним, 22 марта министры иностранных дел России и Китая встретились в китайском городе Гуйлинь. Они обсудили отношения с США, сотрудничество в ООН и в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий.

Подробнее о встрече глав МИД России и Китая — в материале “Ъ” «FCKNG QRNTN».