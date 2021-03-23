Няню, убившую в Москве ребенка в 2016 году, депортируют после лечения

Няню из Узбекистана Гюльчехру Бобокулову вышлют из России после принудительного лечения, сообщило МВД России. Ведомство не уточняет, сколько еще продлится лечение. В 2016 году няню осудили за убийство ребенка в Москве.

«МВД РФ в отношении указанного лица в 2017 году… принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в РФ. После окончания лечения она подлежит депортации за пределы России»,— сообщило ведомство «РИА Новости».

29 февраля Бобокулова ударами ножа в шею убила четырехлетнюю девочку. Она отрезала ей голову и подожгла квартиру. Некоторое время возле метро она ходила с головой в руках, угрожая совершить самоподрыв. в ноябре 2016 года Хорошевский суд Москвы отправил няню на принудительное лечение.

О деле — в материале “Ъ” «Няню-убийцу отправили лечиться».