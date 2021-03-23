Великобритания считает Россию «величайшей угрозой европейской безопасности»

Минобороны Великобритании опубликовало стратегию модернизации вооруженных сил страны (Defence in a competitive age, .pdf). Ведомство перечислило в нем угрозы, которая, по его мнению, представляет Россия европейской безопасности. На прошлой неделе был опубликован Комплексный обзор оборонной и внешней политики Великобритании, где Россия была названа прямой угрозой безопасности.

«Россия по-прежнему несет величайшую ядерную и военную угрозу европейской безопасности. Модернизация российских вооруженных сил, способность к интеграции всей государственной деятельности и жажда риска делают Россию одновременно искусным и непредсказуемым игроком»,— говорится в документе.

Авторы доклада отмечают инвестиции России в подводный боевой флот и глубоководное оборудование, которым можно повредить донные кабели связи. Минобороны сообщает о возможностях Москвы «наносить высокоточные удары на большом расстоянии», а также лишать Великобританию и союзников «свободы действий» с помощью системы ПВО. «Россия может представлять значительную угрозу возможностям Британии по поддержке ее сил и защите интересов в Европе, в восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке»,— говорится в докладе. Великобритания также выражает опасение по готовности России использовать химическое или биологическое оружие.

Минобороны Великобритании сообщает о планах военных активизироваться в Черном море и на Балтике. Страна планирует помогать украинским вооруженным силам.

16 марта власти Великобритании опубликовали Комплексный обзор оборонной и внешней политики страны до 2030 года. Главной прямой угрозой безопасности Великобритании в документе названа Россия. В качестве одного из ответов Лондон планирует почти в полтора раза увеличить ядерный потенциал королевства — со 180 до 260 боеголовок.

Подробнее об обзоре оборонной политики Великобритании — в материале “Ъ” «Лондон развоевался с разоружением».